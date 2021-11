Biogen scivola dopo giudizio EMA su farmaco contro l'Alzheimer

Biogen

(Teleborsa) - Lieve ribasso per, che presenta una flessione dello 0,52%.A pesare sulle azioni contribuisce la notizia che l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha espresso un giudizio negativo sulla richiesta di commercializzazione del farmaco contro l'Alzheimer sviluppato dall'azienda biotech.La tendenza ad una settimana dellaè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 254,3 USD con prima area di resistenza vista a 263,7. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 248,5.