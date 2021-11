Debole il mercato di Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Il listino dicontinua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,40%, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso. Sulla performance del listino giapponese incide il rafforzamento del dollaro, che potrebbe portare a maggiori costi all'importazione.Al contrario, l'avanza dello 0,60% a 14.704 punti e quello didello 0,44% a 3.537 punti. In lieve ribasso(-0,43%); come pure, in discesa(-1,16%). Sulla parità(-0,19%); in frazionale calo(-0,56%).Sul, le esportazioni giapponesi sono cresciute meno del previsto a ottobre, mentre gli ordini di macchinari del settore privato sono risultati sotto le attese a settembre.Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,12%. Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,29% rispetto alla seduta precedente. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,17%.Il rendimento dell'è pari 0,08%, mentre il rendimento delscambia 2,93%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:50: Bilancia commerciale (atteso -310 Mld ¥; preced. -624,1 Mld ¥)00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 1,8%; preced. -2,4%)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,2%).