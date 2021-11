Effervescente l'indice dei beni personali italiano (+1,61%), seduta effervescente per MARR

settore beni personali a Milano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

mid-cap

MARR

FILA

(Teleborsa) - Slancio per ilche non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso delIlavvia a quota 108.718,1 con un miglioramento di 1.730,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole l'che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 1.583, dopo un avvio a 1.582.Tra leitaliane, brilla, che passa di mano con un aumento del 2,32%.Composta, che cresce di un modesto +0,57%.