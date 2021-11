Il comparto del commercio in Italia è in territorio positivo (+1,42%)

settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dalIlha aperto a 136.473,2, in crescita di 1.932,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a quota 749, dopo aver avviato la seduta a 744.Tra le medie imprese quotate sul, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,94%.Tra ledi Piazza Affari, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,94%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,59%.