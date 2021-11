Intesa Sanpaolo, accordo sindacale per 2.000 uscite e 1.100 assunzioni entro 2025

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha firmato con le delegazioni di gruppo di FABI, FIRST CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN, unche ha l'obiettivo di favorire unsenza impatti sociali e di continuare ad assicurare un'alternativa ai possibili percorsi di riconversione/riqualificazione professionale nel quadro della valorizzazione delle persone del gruppo. Sono previsteentro il 2025, con l'accesso al pensionamento o al Fondo di Solidarietà, e(fino quindi a 1.000 assunzioni), oltre a 100 assunzioni a integrazione dell'accordo del 29 settembre 2020. Comprendendo anche l'accordo dello scorso anno, sono previste in totale 4.600 assunzioni entro il dicembre 2025 a fronte delle 9.200 uscite che si concluderanno entro il primo trimestre 2025.Intesa Sanpaolo ha reso noto alcuni dettagli del nuovo accordo con i sindacati: l'offerta riguardante le uscite volontarie è; può aderire chi abbia maturato i requisiti di pensionamento entro il 31 dicembre 2028, incluse le regole di calcolo cosiddette "Quota 100" e "Opzione donna"; nel caso in cui le domande di pensionamento o accesso al Fondo di Solidarietà risultassero superiori a 2.000 verrà redatta una graduatoria unica a livello di gruppo sulla base della data di maturazione del diritto alla pensione."l giovani che entreranno in Intesa Sanpaolo con questo ulteriore accordo porteranno nuove energie e competenze per costruire la Banca del futuro - ha commentatodi Intesa Sanpaolo - Abbiamo, che si aggiunge ai programmi di formazione continua per adeguare le competenze dei colleghi alle nuove esigenze del mercato. Anche in questa occasione il lavoro congiunto con le organizzazioni sindacali ha portato risultati concreti in termini di tutela e crescita dell'occupazione. In un momento di ripartenza per l'economia Intesa Sanpaolo dà un ulteriore segnale positivo al Paese, soprattutto ai giovani".