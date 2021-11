Mercati cauti. Milano si allinea

Aeffe

Sciuker Frames

Diasorin

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Ferrari

Prysmian

Campari

Unicredit

Amplifon

Nexi

Banca Generali

DiaSorin

MARR

Ferragamo

De' Longhi

Garofalo Health Care

El.En

IREN

Alerion Clean Power

B.F

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari. Sul fronte macroeconomico, l'Istat ha comunicato che a settembre sono diminuiti (su base mensile) import ed export. L'Eurostat ha confermato l'inflazione dell'Eurozona in accelerazione al +4,1% a ottobre., dopo che Mediobanca ha alzato target price e migliorato le stime in seguito alle mosse strategiche sul brand Moschino, e, dopo che Intermonte ha iniziato la copertura con giudizio "Buy"., dopo il downgrade a "Hold" da "Buy" di Kepler Cheuvreux che ha rivisto al ribasso le stime dal 2022 in poi.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02%. L', in aumento (+0,71%), raggiunge 1.863,4 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 80,21 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +121 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,93%.senza slancio, che negozia con un +0,11%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,28%, eè stabile, riportando un moderato +0,08%.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 27.819 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 30.448 punti, sui livelli della vigilia.In lieve ribasso il(-0,42%); con analoga direzione, in frazionale calo il(-0,46%).di Piazza Affari,avanza dell'1,66%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,58%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,10%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,75%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,10%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,57%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,51%.scende dell'1,38%.Tra i(+2,32%),(+1,39%),(+1,39%) e(+1,34%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,98%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,03 punti percentuali.Calo deciso per, che segna un -2%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,96%.