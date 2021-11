Mobilità, italiani pazzi per l'e-bike ma l'auto si conferma la prima scelta

(Teleborsa) - Poco cambia nelladegli italiani che, fatta salvae la mobilità green, continuano alo spostamento conanche se è "vecchiotta",e tornando ad intasare le strade delle grandi città. È la fotografia scattata dasulla mobilità degli italiani, presentata ad un convegno organizzato da- Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili."Le scelte di mobilità sono molto volatili. La vera questione è se nel 2022 ci sarà una domanda diversa di mobilità, anche a causa dello smart working che si consolida", ha affermato il Ministro, auspicando per il futuro un revamp del trasporto pubblico,, presidente del CNEL, ha parlato di una "mobilità alternativa" e della necessità di "ripensare l’allocazione di servizi, raggiungibili facilmente, in specifiche porzioni di città e adottare misure di trasformazione dello spazio urbano".Per, direttore ricerca Isfort, "lo scenario che rischia di delinearsi per il futuro può e deve essere contrastato, così come la tendenza attrattiva e insostenibile dell’auto (inquinamento, congestione, incidentalità) può e deve essere invertita".L’indagine, che considera le restrizioni alla mobilità e le tendenze determinate dallo smart working, evidenzia una indubbia crescita del parco dei mezzi elettrici: 83.463 auto (+57% rispetto a fine 2020, +267,2% rispetto al 2019), 18.635 ciclomotori (+12,3% rispetto a fine 2020), 12.471 scooter e moto (+32,7%), 8.352 quadricicli (+18,2%). In ascesa anche l’immatricolazione delle auto ibride, che supera il diesel e fa conquistare all’Italia il podio in Europa, pur confermando un ritardo per le auto ibride plug-in (PHEV) ed elettriche pure (BEV).Nonostante le velleità green degli italiani, il parco circolante è ancora vetusto, con oltre 12 milioni di auto, quasi un terzo del totale, che non superano lo standard emissivo Euro 3. Le alimentazioni a benzina e gasolio riguardano oltre 35 milioni di auto (quasi il 90% del totale), mentre le auto ibride sono appena 550mila e quelle elettriche poco più di 50mila. Da sottolineare tuttavia che nelle immatricolazioni 2020 la quota di auto elettriche ed ibride è stata pari a quasi il 20% del totale.Una parte degli italiani ha scelto un mezzo più ecologico, incentivato anche dai bonus, ed ha acquistato una e-bike, il cui mercato ha di fatto registrato un boom. Secondo i dati Ancma, nel 2020, sono state vendute in Italia oltre 2 milioni di biciclette, di cui 280mila e-bike, che segnano una crescita del 17% rispetto al 2019 (+14% le bici tradizionali, +44% le bici elettriche). E nei primi sei mesi del 2021 sono state già vendute 157.000 e-bike (+12% rispetto allo stesso periodo del 2020).Il 2020 è stato un anno di luci e ombre per la mobilità condivisa. La flotta complessiva di veicoli è cresciuta del 65% con un parco disponibile di 85mila mezzi, ma si tratta di un incremento quasi interamente imputabile ai monopattini elettrici (+35mila veicoli in un anno).Gli italiani cittadini continuano a snobbare il trasporto pubblico locale e ad intasare le strade con le auto datate. Insomma, l’auto resta il mezzo preferito degli italiani e l’autobus entra in profonda crisi, dimezzando la propria quota modale (dal 10,8% al 5,4%) e perdendo oltre il 50% dei passeggeri. Una tendenza che secondo le previsioni Audimob è destinata a proseguire.Complici di questa crisi sono le norme di distanziamento, la paura dei contagi e infine lo smart-working che ha di fatto ridisegnato la mobilità dei cittadini. Gli smart-workers si muovono molto di più a piedi o in bicicletta (il 34% contro il 22,6% di chi lavora in presenza), molto meno con i mezzi motorizzati, sia in auto (55,6% contro 68,9%), sia con il trasporto pubblico (2,9% contro 4,6%).