Nokia intende lanciare un servizio di abbonamento software basato sul cloud

Nokia

(Teleborsa) -, multinazionale finlandese attiva nella produzione di apparecchiature per telecomunicazioni, ha annunciato ile (CSP), con l'obiettivo di offrire agli operatori "un servizio meno costoso, più flessibile e più incentrato sul cliente" nell'ambito dei loro sforzi per gestire la loro rete e fornire nuovi servizi. I nuovi prodotti sono "il culmine dei passi che Nokia ha intrapreso negli ultimi anni per migliorare le operazioni di rete CSP, inclusa lae implementabili in qualsiasi ambiente cloud, edge, pubblico o privato", viene sottolineato in una nota.Nokia, che è, ha affermato di puntare a un mercato da 3,1 miliardi di dollari per il periodo 2021-2025, con un tasso di crescita annuo di circa il 25-30%. Mentre parte del portafoglio software di Nokia sarà offerto in abbonamento da quest'anno, altri prodotti saranno disponibili in commercio all'inizio del 2022."Lacrea una grande opportunità in rapida crescita per Nokia - ha commentato Raghav Sahgal, President of Cloud and Network Services presso la società finlandese - Con le basi che abbiamo già gettato, il nostro framework di consegna SaaS è in una posizione competitiva molto forte. Consente una combinazione di time-to-value rapido con accesso on-demand per applicazioni Nokia SaaS e basso costo di proprietà, basato su un modello commerciale pay-as-you-go/pay-as-you-grow".