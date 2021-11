Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, con l'attenzione degli investitori che resta concentrata sulle trimestrali.Tra gli indici statunitensi, che scambia con un calo dello 0,49% sul; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,25%, scambiando a 4.689 punti.Consolida i livelli della vigilia il(+0,08%); sulla stessa linea, sulla parità l'(-0,09%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,43%),(-1,20%) e(-0,78%).Al top tra i(+2,25%),(+0,70%),(+0,62%) e(+0,57%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,41%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,45%.Calo deciso per, che segna un -1,81%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,69%.Al top tra i, si posizionano(+3,98%),(+2,30%),(+2,26%) e(+2,25%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,59%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,48%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,31%.Affonda, con un ribasso del 3,04%.