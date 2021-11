Senza direzione Milano e gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale in ordine sparso per le principali borse europee con l'attenzione dei mercati che resta concentrata sull'aumento dei contagi da coronavirus e le eventuali misure di contenimento.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,131. L'continua gli scambi a 1.864,2 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,76%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 79,23 dollari per barile, in netto calo dell'1,89%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +121 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,93%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, tentennacon un modesto ribasso dello 0,49%. Ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 27.825 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 30.450 punti.Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,41 miliardi di euro, con un incremento di ben 332,6 milioni di euro, pari al 16,01%, rispetto ai precedenti 2,08 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,72 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,75 miliardi.di Milano, troviamo(+3,24%),(+2,76%),(+1,48%) e(+1,36%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,60%.Sensibili perdite per, in calo del 4,15%.In apnea, che arretra del 2,72%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,31%.Tra i(+2,72%),(+2,52%),(+2,35%) e(+1,75%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,23%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,93%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,77%.Affonda, con un ribasso del 2,68%.