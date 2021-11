Cisco, fatturato e guidance deludono le attese

Cisco Systems

(Teleborsa) - Utili trimestrali sopra le attese degli analisti per, ma deludono guidance e fatturato.Il terzo trimestre si è chiuso con una 3 miliardi di dollari. L'utile per azione si è attestato su base adjusted a 82 centesimi, meglio degli 80 centesimi attesi dal consensus. Ilè stato pari a 12,90 miliardi in crescita dell'8% su base annua, ma inferiore ai 12,98 miliardi stimati dagli analisti.Cisco ha annunciato di aspettarsi, per il trimestre in corso, un EPS nel range compreso tra 80 e 82 centesimi, ed un fatturato in aumento tra il 4,5% e il 6,5%. Tali stime hanno deluso tuttavia le aspettative del mercato che si attendeva un utile per azione di 82 centesimi ed un giro d'affari in crescita del 7,4%.Sulla scia dei risultati il titolo del gruppo di networking per infrastrutture capitola dell'8% nelle contrattazioni dell'afterhours di Wall Street.