Covid-19, contagi oltre 10mila. Speranza "Tenere alta attenzione e spingere su vaccinazioni"

(Teleborsa) -, parallelamente all', soprattutto indove è stato toccato un nuovdi coronavirus nelle ultime 24 ore con un nuovo record di 264 vittime. Un'emergenza che si va intensificando di giorno in giorno e che preannuncia "un Natale davvero terribile" e "previsioni fosche" secondo Lothar Wieler, direttore del Robert Koch Institute (Rki).I casi di Covid continuano a salire anche in Italia. secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute si sono registrati,al test test Covid. Numeri che si confrontano con quelli di ieri quando si erano registrati 10.172 contagi e 72 vittime.Effettuatimolecolari e antigenici , in aumento rispetto ai 537.765 di ieri. Il tasso di positività è sceso all'1,7% dall'1,9% precedente.I pazienti in terapia intensiva in Italia sono 503, 17 in più rispetto a ieri,, mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.088, 28 in più rispetto a ieri.Se iCovid hanno evidenziato, appare per oracon sintomi nei reparti ordinari (+15,5%)(+14,3%).Lo rileva l'ultimo monitoraggio dellarelativo alla settimana dal 10 al 16 novembre, che certifica un "netto incremento della circolazione virale con impatto ospedaliero al momento contenuto grazie alla protezione vaccinale". Risp.Non mancano però situazioni di tensione e, in 7 Province, si contano oltre 150 casi per 100.000 abitanti: Trieste, Bolzano, Gorizia, La Spezia, Forlì-Cesena, Padova e Vicenza. In 84 Province si registra un’incidenza pari o superiore a 50 casi per 100.000 abitanti: in Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Umbria e Veneto tutte le Province raggiungono o superano tale soglia. In tutte le Regioni tranne Calabria e Umbria si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi, con variazioni che vanno dal 0,7% della Regione Puglia al 180% della Valle D’Aosta ."Di fronte a questi numeri è inaccettabile che gli amministratori non abbiano introdotto restrizioni locali, seppur impopolari, accettando il rischio che la diffusione del contagio trascini l’intera Regione in zona gialla", afferma Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE.E mentre crescono i contagi, molti governatori stano facendo pressini per rafforzare lil contenimento tramite lo strumento del Green Pass. L'utilizzo "rafforzato" del certificato verde consentirebbe chiusure mirate e lockdown leggeri, garantendo la libera circoazione solo ai vaccinati."Sono ore intense e delicate: siamo ancora dentro la sfida del Covid", ha dichiarato il Ministro della Salute Roberto Speranza, aggiungendo che occorre "tenere alta l'attenzione e insistere sulle vaccinazioni".