CrowdFundMe vede aumento business con nuove norme UE su crowdinvesting

(Teleborsa) -, piattaforma di Crowdinvesting quotata su Euronext Growth Milan, vede "" dopo l'entrata in vigore questo mese del(European Crowdfunding Service Providers). Le nuove normative mirano a uniformare la disciplina del settore e incentivare l', che prima era scoraggiata da leggi frammentate. In particolare, il portale può ora raccogliere fondi per startup e PMI rivolgendosi anche a investitori di altri Paesi dell'UE, per operazioni sotto forma di capitale di rischio o titoli di debito."Il regolamento europeo è un importante passo in avanti nell'evoluzione del Crowdinvesting, che ci permette di uscire dai confini italiani - ha commentato il- Pertanto, da un lato, la società può continuare a espandersi a livello nazionale, dall'altro, ha la possibilità di. È l’inizio di una nuova era finanziaria, in cui gli strumenti alternativi diventeranno sempre più fondamentali per la raccolta di capitali".CrowdFundMe afferma di puntare ad. La stima è basata su uno studio di Mordor Intelligence, secondo il quale il mercato europeo (il report conteggia anche il Regno Unito) del Crowdinvesting - escluso il Crowdlending - raggiungerà un valore di 3,5 miliardi di dollari entro il 2026 (oltre 3 miliardi di euro), registrando un CAGR del 6,8% tra il 2021 e il 2026.Grazie a questo aggiornamento, ha spiccato il volo il titolo dia Piazza Affari, dove si attesta a 4,78 con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 4,927 e successiva a 5,367. Supporto a 4,487.