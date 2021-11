Debole Tokyo, giù il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Segnali di debolezza giungono dalle principali piazze asiatiche che seguono la scia debole di Wall Street, della vigilia, mentre l'attenzione degli investitori resta rivolta sul previsto annuncio sull'avvio di nuovi stimoli in Giappone, che dovrebbe tenersi nei prossimi giorni., si muove sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale dello 0,30%; sulla stessa linea, perde terreno, che ritraccia dello 0,84%.Variazioni negative per(-1,3%) e(-0,34%).In ribasso(-0,86%); sulla parità(+0,12%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,04%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,05%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,03%.Il rendimento dell'tratta 0,08%, mentre il rendimento delè pari 2,92%.