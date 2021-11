Enel X e Mastercard inaugurano il FinSec Innovation Lab in Israele

Enel

(Teleborsa) - Enel X, la business line del Gruppodedicata alle soluzioni energetiche avanzate ehanno inaugurato oggi durante un evento celebrativo il FinSec Innovation Lab nel Parco Hi-tech “Gav-Yam Negev” a Be’er Sheva in Israele. Il FinSec Innovation Lab si concentra sulla promozione dell'innovazione nel fintech, con l'obiettivo di trasformare in prodotti e servizi commerciali le idee e soluzioni generate da innovative startup israeliane., facendo leva sull'eccellente ecosistema israeliano di start-up" - ha affermato. “Collaborare con startup provenienti da uno degli ecosistemi più innovativi del settore Fintech, ci consentirà di integrare le loro soluzioni nel portafoglio di attività di Enel X Financial Services, ampliando i servizi che possiamo offrire ai nostri clienti, sostenendo e accelerando la crescita di queste innovative startup"., il Paese che ospita il primo Innovation Hub del Gruppo, inaugurato nel 2016 a Tel Aviv. Finora abbiamo incontrato oltre 1.200 startup e lavorato con più di 50” - ha dichiarato. “Israele offre un incredibile ecosistema di innovazione e siamo lieti di farne parte. È grazie all'Israel Innovation Authority e al Ministero delle Finanze del Paese che stiamo lanciando FinSec Lab., sfruttando le opportunità offerte dalle tecnologie innovative per creare valore sostenibile per tutti".All’inaugurazione erano presenti oltre 150 persone del settore oltre a dirigenti di Enel e Mastercard. All’evento ha partecipato Yigal Unna, Direttore Generale dell'Israel National Cyber Directorate; Dror Bin, CEO dell'Israel Innovation Authority; Yoni Mor, Direttore Senior presso il Ministero delle Finanze; Ruvik Danilovich, sindaco di Be'er Sheva; e Sidney Gottesman, CEO del FinSec Innovation Lab.Enel X e Mastercard hanno investito nella costruzione e nell'infrastruttura tecnologica del FinSec Innovation Lab, che misura 480 metri quadrati e che fornirà alle startup ambienti all'avanguardia che simulano siti di produzione reali basati su dati del mondo reale. Inoltre, il laboratorio offrirà alle startup l'opportunità di sviluppare nuovi prodotti con l'ausilio professionale di mentori israeliani e internazionali.Dall'avvio delle attività del FinSec Lab, più di 100 startup israeliane provenienti da svariati settori, tra cui sicurezza informatica, Internet delle cose, case/città intelligenti, biometrica, gestione dell'identità, portafogli digitali, open banking, rilevamento delle frodi e inclusione finanziaria, hanno fatto richiesta di partecipare al programma. Dopo un completo processo di valutazione interna, cinque startup sono state scelte per condurre un progetto Proof of Concept (PoC) che avrà luogo nei prossimi sei mesi.