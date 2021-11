Future USA positivi in attesa dell'Opening Bell

Nvidia

(Teleborsa) - Dopo una seduta chiusa in ribasso (con le perdite maggiori sul Dow Jones), i future USA indicano che. L'attenzione degli investitori è sulle trimestrali e sugli ultimi dati sulla disoccupazione. Gli economisti di JPMorgan hanno affermato che ora si aspettano che la Federal Reserve aumenti inel settembre 2022. Intanto, ilestende le perdite sulla prospettiva che gli Stati Uniti e altri Paesi attingano alle riserve strategiche.Il contratto sulguadagna lo 0,1% a 35.902 punti, mentre quello sullomostra un rialzo dello 0,3% a 4.698 punti. Il derivato sulsegna un +0,6% a 16.395 punti.Sul, prima dell'Opening Bell il Dipartimento del Lavoro (BLS) diffonde i dati sulle richieste di sussidio di disoccupazione e la FED di Philadelphia quelli sul settore manifatturiero nel distretto americano di Philadelphia; dopo l'apertura della Borsa, il Conference Board pubblica l'indicatore sintetico dell'attività economica aggregata e l'EIA (Energy Information Administration) i dati sugli stoccaggi di gas.Tra ici sono(la trimestrale ha battuto le previsioni),(fatturato e guidance hanno deluso le attese),(le vendite che hanno mancato le stime degli analisti per il secondo trimestre consecutivo),(gli ultimi big del settore retail ad aver diffuso i dati sull'ultimo trimestre) e(ha beneficiato di una nuova ondata di acquisti online a causa di nuovi lockdown in Cina nel terzo trimestre).