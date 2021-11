Il settore beni personali a Milano procede in negativo (-2,00%)

indice dei beni personali italiano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

mid-cap

MARR

small-cap

Ivs Group

(Teleborsa) - Segno meno per l'a dispetto dell'andamento tonico evidenziato dalIlha aperto a quota 108.584,7 in calo di 2.166,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in positivo a 1.591, dopo aver avviato la seduta a 1.585.Tra leitaliane, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,33% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, rosso per, che sta segnando un calo dell'1,30%.