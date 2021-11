In vendita il comparto materie prime dell'Italia (-1,13%)

settore commodities italiano

settore materie prime dell'Area Euro

FTSE Italia Basic Resources

indice EURO STOXX Basic Resources

bassa capitalizzazione

Neodecortech

Intek Group

(Teleborsa) - Rosso per ilche si discosta da un andamento in lieve salita delIlha aperto a quota 20.093,4 in calo di 226,6 punti, rispetto alla chiusura precedente. In lieve rialzo l', che viaggia a 240, dopo un inizio di seduta a 239.Tra i titoli adell'indice materie prime, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,60%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,35%.