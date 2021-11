Iveco, Marx: focus su quotazione e partnership. M&A non escluso in futuro

CNH Industrial

(Teleborsa) - "Stiamo portando avanti" che consentano alla società di entrare in aree geografiche o segmenti dove non è possibile farlo da soli, ha detto il CEO designato di Iveco,, durante l'Investor Day in cui ha incontrato la comunità finanziaria per presentare l'attività, la strategia e le ambizioni finanziare dello spin-off di. Marx ha sottolineato di essere ottimista sul fatto che l’azienda sarà in grado di ben posizionarsi a livello globale nel suo mercato di riferimento e ha detto che Iveco guada "a partnership nel settore tecnologico e in aree geografiche dove non abbiamo una presenza significativa".Incalzato sul fatto che all'interno del termine partnership possano rientrare anche fusioni e acquisizioni, il manager ha sottolineato che "la natura delle partnership consiste nell'" e "tutto il resto verrà dopo". ", ma al momento siamo concentrati sullo spin-off e sulla quotazione, che sono due pietre miliari del percorso di Iveco", ha aggiunto.Dopo lo spin-off da CNH Industrial, Iveco sarà "senza debiti e con un equity di 2,3 miliardi di euro", ha detto il futuro numero della società. Il valore dell', è stato detto durante la presentazione, salirà a 3 miliardi nel 2024 e 4 miliardi nel 2026, quando l'sarà compreso fra 500 milioni e 1 miliardo. La, pari a 1,6 miliardi nel 2020, aumenterà a 3,5 miliardi nel 2024 e 4,2 miliardi nel 2026. Glitotali al 2026 saranno stati pari a 4 miliardi di euro. "A fine piano gli investimenti saranno quasi raddoppiati rispetto ai livelli del 2019", ha spiegato Marx.Iveco ha l'obiettivo di raggiungere "la", ha detto Marx, evidenziando che "entro il 2030 l'obiettivo è di ridurre del 50% le emissioni degli impianti di produzione e del 35% quelle dei veicoli rispetto ai livelli del 2019". Iveco ha infatti comunicato di aver, un impegno fondato congiuntamente da Amazon e Global Optimism, per raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2040, con dieci anni di anticipo sull’obiettivo fissato dall'Accordo di Parigi.", ha affermato il CFO di Iveco Oddone Incisa, aggiungendo che "negli anni a seguire la politica dei dividendi sarà coerente con i livelli di liquidità e con gli investimenti". "Intendiamo preservare una Net Cash Position", ha aggiunto, anche in considerazione del fatto che il mercato ha una certa stagionalità e ciclicità. A una domanda sul tema, la presidente Suzanne Heywood ha detto che al momento non ci sono dettagli precisi sulla. Seguiranno dettagli più precisi a ridosso della quotazione.