Iveco punta a ricavi 2026 di 16,5-17,5 miliardi. Utile di 600-800 milioni

(Teleborsa) - Ladaprevede "unnei prossimi cinque anni fino al 2026". Lo ha affermato il gruppo globale leader nel settore dei capital goods in occasione dell'investor day in cui ha incontrato la comunità finanziaria per presentare l'attività, la strategia e le ambizioni finanziare della società, nonché i termini della scissione che porterà alla quotazione delle proprie azioni ordinarie su. Lo sbarco a Piazza Affari di Iveco è atteso per il, a seguito delle approvazioni delle Autorità competenti e degli azionisti.La scissione di Iveco Group da CNH Industrial creerà un soggetto indipendente e interamente focalizzato sulle sue principali attività relative a Veicoli Commerciali e Speciali, Powertrain e Financial Services. L'intenzione di separare le attività "" (oradenominate Iveco Group) e "Off-Highway" (macchine per l’agricoltura e le costruzioni) è stata annunciata per la prima volta da CNH Industrial nel settembre 2019. Tra i punti di forza della nuova società vengono citati un "con solide posizioni di mercato", il fatto che "offre al gruppo un vantaggio nell'imminente rivoluzione dei propulsori" e la possibilità di Iveco Group di essere un "facilitatore di innovatori, al centro di un" (viene citato l'accordo con).In quanto società indipendente e quotata separatamente, Iveco Group ha le seguenti principali ambizioni finanziarie per il 2026:netti totali delle Attività Industriali previsti tra 16,5 e 17,5 miliardi di euro, rispetto agli 11,8 miliardi di euro del 2019 (con un tasso di crescita annuale composto fino al 5%);delle Attività Industriali previsto al 5,0-6,0%, in aumento fino a 240 punti base rispetto al 3,6% registrato nel 2019;previsto tra 0,6 e 0,8 miliardi di euro, rispetto a 0,3 miliardi di euro nel 2019.Nello stesso periodo, Iveco Group prevededelle Attività Industriali (Immobili, impianti e macchinari e asset immateriali, inclusa la Ricerca & Sviluppo) in aumento di 80 punti base dal 4,2% a circa il 5%. Ildelle Attività Industriali è previsto a 0,5 miliardi di euro, rispetto a 30 milioni di euro nel 2019.Al completamento della scissione, ilsarà presieduto da Suzanne Heywood, sarà composto da otto membri, di cui due Amministratori esecutivi (la Presidente Suzanne Heywood e il CEO Gerrit Marx) e sei Amministratori non esecutivi (gli amministratori indipendenti Tufan Erginbilgic, Essimari Kairisto, Olof Persson, Lorenzo Simonelli e gli amministratori Linda Knoll, Alessandro Nasi).La direzione della società intraprenderà un "non-deal roadshow" tra il 19 e il 24 novembre 2021. Ilsi terrà un'assemblea straordinaria degli azionisti di CNH Industrial in occasione della quale verrà richiesta l'approvazione definitiva degli azionisti alla scissione e, qualora ciò fosse ottenuto e le approvazioni delle Autorità competenti concesse, si prevede che la scissione diverrà effettiva ile che il primo giorno di negoziazione delle azioni di Iveco Group sarà il 3 gennaio 2022.Ciascun titolare di azioni ordinarie nel capitale sociale di CNH Industrial riceveràdi CNH dallo stesso detenute al 31 dicembre 2021. Qualora tale Azionista di CNH detenga anche Azioni a Voto Speciale nel capitale sociale di CNH Industrial, riceverà un numero di Azioni a Voto Speciale nel capitale sociale della società che è pari al numero di Azioni Ordinarie per le quali sarà iscritto nel Registro Speciale.