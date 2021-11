Legge bilancio, Anief chiede correttivi su precari, mobilità, contratti, organici

(Teleborsa) - Si è tenuto unsulla Legge di Bilancio 2022. UN confronto sul testo del Disegno di Legge, ma anche un’occasione per ribadire le emergenze sull’Istruzione. Tra le ragioni della convocazione c’era anche lo stato di agitazione delle sigle sindacali non presenti all’incontro, ma soprattutto gli aspetti più controversi della manovra di stabilità."La situazione presentata dalla Legge di Bilancio rappresenta il quadro delle disponibilità rilevate in questo momento dal Parlamento, ma le forze di governo hanno espresso la volontà di presentare un emendamento insieme alle forze di maggioranza", ha assicurato Bianchi., in rappresentanza di, ha sottolineato l’importanza didella scuola a partire dallada estendere al personale ATA. Fra i temi centrali anche laperché - afferma il sindacalista - "il Decreto Sostegni bis non ha risolto la questione: occorre trovare il modo, una volta per tutte, per svincolare l’assegnazione provvisoria dai trasferimenti e garantire la tutela delle esigenze di famiglia per il personale scolastico".Per l'Anief, glisecondo le esigenze delle scuole e sulla base didei plessi., "La norma per la revisione dei parametri del rapporto tra alunni e personale scolastico – ha incalzato Pacifico – è di difficile se non impossibile applicazione, quindi serve rivedere la spesa e gli organici. Non è possibile pensare a una revisione del rapporto alunni-docenti a queste condizioni".Suglie la, il sindacalista ha fatto notare “non c’è proporzione" fra personale dell'università e della scuola. "Per di più - afferma - il personale ATA è stato proprio dimenticato, anzi umiliato". Poi, il sindacalista ha ricordato che la valorizzazione del personale passa anche attraverso ilche al momento non sono garantite: di rischio, di sede e di incarico.nella Legge di Bilancio anchedei docenti, che sono invece previste per il personale sanitario con 18 mesi di servizio", ricorda Pacifico, pensando ai tanti precari della scuola.