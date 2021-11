Macy's annuncia risultati oltre attese e rialza guidance esercizio

Macy’s

(Teleborsa) -spinge al rialzo nel circuito pre-market della borsa americana, dove vanta un progresso superiore al 4%, grazie ai solidi risultati trimestrali ed al rialzo delle previsioni per l'anno in corso.La grande catena retail statunitense registrato ual rientro degli americani in ufficio dopo il lockdown, aggiungendoe riportando una, superiore al 29,3% circa stimato in media dagli analisti.Macy's ha dunquesullea 24,1-24,3 miliardi di dollari dai 23,55-23,95 miliardi indicati in precedenza ed indica uni 4,57-4,76 dollari per azione da 3,41-3,75 USDNell'ultimo trimestre la società ha riportato un utile netto di 239 milioni di dollari, pari a 76 cents ad azione, rispetto alla perdita di 91 milioni, pari a 29 cents, dell'anno prima. Escluse poste straordinarie l'EPS si è attestato a 1,23 dollari superando i 31 cent attesi. I ricavi si sono attestati a 5,4 miliardi dai 3,99 miliardi dell'anno prima e rispetto ai 5,2 miliardi attesi.