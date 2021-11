Petrolio: prezzi ancora in calo, Cina valuta rilascio riserve

(Teleborsa) - Prezzi del petrolio ancora in discesa sui mercati asiatici, scivolano sui minimi delle ultime sei settimane.A pesare sulle quotazioni di oro nero contribuiscono le notizie riportate dalla stampa secondo cui, come Cina e Giappone, ma anche Corea del Sud e India, di considerareE la Cina sarebbe pronta a valutare questo scenario: "stiamo lavorando sul loro rilascio", ha detto una portavoce della National Food and Strategic Reserve Administration cinese, secondo quanto riportato la stampa locale.I futures delscendono sotto quota 80 dollari a 79,84 (-0,55%), quelli sul Light Crudea 77,66 dollari (-0,89%).