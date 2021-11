Poco mossa la Borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) -, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 35.886 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.697 punti. In frazionale progresso il(+0,42%); come pure, poco sopra la parità l'(+0,21%). Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il compartoNvidia, con la trimestrale che ha battuto le previsioni. Sul, le richieste di sussidi alla disoccupazione hanno deluso il mercato (scendendo di sole 1.000 unità), mentre l'indice Philly FED è migliorato e ha superato le attese a novembre Al top tra i(+0,97%),(+0,65%) e(+0,65%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,49%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,29%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,71%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,55%.Al top tra i, si posizionano(+9,13%),(+2,90%),(+2,12%) e(+1,94%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,49%.Affonda, con un ribasso del 3,47%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,76%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,53%.