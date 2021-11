STMicroelectronics annuncia cambiamenti nell’Executive Committee

STMicroelectronics

(Teleborsa) - Su proposta di, President & CEO di ST, il Consiglio di Sorveglianza diha approvato i seguenti cambiamenti all’Executive Committee, l’organo a cui è affidata la gestione della Società e guidato da Chery in qualità di Presidente. I cambiamenti qui annunciati. Oltre al suo ruolo nel Gruppo di prodotto, Cassis manterrà una serie di responsabilità a livello corporate, segnatamente per le attività di Strategy Development, System Research and Applications e l’Innovation Office., a seguito della decisione di Claude Dardanne di lasciare questa posizione a fine anno. El-Ouazzane entra in ST da Intel, dove è stato Chief Operating Officer del Gruppo Artificial Intelligence Products e, più recentemente, Chief Strategy Officer del Gruppo Datacenter Platform.Lorenzo Grandi viene confermato nel suo ruolo di Chief Financial Officer e sarà nominato Presidente di Finance, Purchasing, ERM and Resilience.Jerome Roux, attualmente Executive Vice President della regione Asia Pacifico, sarà nominato Presidente Sales & Marketing. Le sue responsabilità comprenderanno le Regioni di ST (EMEA, Americhe, Asia Pacifico e Cina), oltre alle organizzazioni Global Key Account e Demand Planning.I Presidenti che seguono sono confermati nei loro ruoli attuali: Orio Bellezza, Presidente Technology, Manufacturing, Quality and Supply Chain; Rajita D’Souza, Chief Human Resources Officer, Presidente Human Resources and Corporate Social Responsibility.