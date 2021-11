Wall Street contrastata. Positivo il Nasdaq

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche si attesta a 35.864 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 4.699 punti. In denaro il(+0,8%); come pure, in frazionale progresso l'(+0,44%). I risultati delle- nelle ultime 48 ore si sono registrati risultati solidi da parte dei big del mondo retail - hanno contribuito a bilanciare le prospettive di un aumento duraturo dell'. Nella giornata odierna il presidente della Federal Reserve Bank di New York, John Williams, ha affermato che l'inflazione sta diventando più elevata e che le aspettative per futuri aumenti dei prezzi sono in aumento. Tra ici sono, con la trimestrale che ha battuto le attese , e, che ha annunciato risultati oltre attese e rivisto al rialzo la guidance dell'intero esercizio.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,02%) e(+0,79%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,69%) e(-0,58%).Tra i(+2,54%),(+2,28%) e(+0,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,85%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,92%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,51%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,30%.(+8,72%),(+3,73%),(+3,38%) e(+2,28%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,85%.In apnea, che arretra del 4,79%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,66%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,07%.