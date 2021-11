Amazon accelera gli investimenti in Italia. Quest'anno creati 3mila posti di lavoro

Amazon

(Teleborsa) - La big dell'eCommerce, offrendo un gran contributo all'economia italiana in termini di crescita delle PMI collegate al suo marketplace e di posti di lavoro creati all'interno della sua gigantesca struttura.Lo annuncia la big americana, indicando che gli, anno dello scoppio della pandemia,, in aumento rispetto agli 1,8 miliardi del 2019, per un totale di 8,7 miliardi dall'apertura di Aamazon.it. Sul totale degli investimenti effettuati lo scorso anno, 367 milioni di euro (168 milioni nel 2019) sono relativi a spese in conto capitale, vale a dire per infrastrutture come magazzini, uffici e data center.Secondo uno studio di The European House - Ambrosetti, Amazon è la società che ha creato più posti di lavoro in Italia negli ultimi 10 anni.il contributo all'occupazione è pari adi lavoro, che porta il totale della forza lavoro ad oltre 12mila unità. In più, a ottobre l'azienda hadei dipendenti della rete logistica portandola a 1.680 euro"Abbiamo investito molto nell'economia italiana e nei suoi talenti", ha confermato o Mariangela Marseglia, VP Country Manager Amazon.it e Amazon.es, aggiungendo "sono particolarmente orgogliosa di come il nostro team costantemente in crescita e i nostri investimenti a favore dei clienti e delle piccole imprese italiane contribuiscano alla ripresa dell'Italia, creando 85.000 posti di lavoro aggiuntivi attraverso effetti indiretti e aprendo nuove opportunità per colleghi, partner di vendita, provider di servizi e fornitori".