Ambienta, Nactarome completa acquisto di FIAS

(Teleborsa) -, uno fra i più grandi asset manager europei interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale, annuncia che, fra i principali leader europei nel settore dei colori, degli aromi e degli ingredienti naturali- Fabbrica Italiana Aromi Speciali.Grazie al supporto di Ambienta, Nactarome ha visto i suoi ricavi iniziali (30 milioni di euro) arrivare a superare i 135 milioni e i suoi stabilimenti raggiungere la quota di 10 sedi produttive distribuite fra Italia, UK, Francia e Belgio. Attraverso l’acquisizione di un altro leader degli aromi naturali come FIAS, Nactarome rafforza ulteriormente il suo impegno nei prodotti naturali, nella ricerca, nell’innovazione e nello standard di servizio, elementi essenziali per rispondere alle esigenze di 4.500 clienti dislocati in oltre 100 paesi nel mondo.