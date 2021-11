Bankitalia su stabilità finanziaria, Codacons: problema incombente sono i consumi

(Teleborsa) - Bene le rassicurazioni disui debiti delle famiglie, ma riteniamo che il problema attuale e incombente non sia la capacità degli italiani di far fronte a rate di mutui e finanziamenti, ma sia rappresentato dai consumi". È quanto ha affermato il, commentando il rapporto sulladella Banca d'Italia.“Il repentino aumento dei prezzi al dettaglio, unitamente al record raggiunto dalle bollette dell’energia, alla crisi delle materie prime e alla crescita dei carburanti, determinerà una inevitabile erosione del potere d’acquisto delle famiglie le quali, per riuscire a pagare debiti e mutui, dovranno necessariamente tagliare la spesa – ha spiegato il presidente– Il problema reale è quindi rappresentato dai consumi che, in assenza di misure da parte del Governo, potrebbero subire un sensibile calo nel breve periodo con effetti a cascata su commercio, industria e PIL”.