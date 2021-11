Coronavirus in Italia: 10.554 nuovi casi, tasso positività al 2%

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di poco più dieffettuati, tra antigenici e molecolari con il tasso di positività alSonoQuesti i numeri del bollettino di oggi,diffuso come ogni giorno dal ministero della Salute per aggiornare la situazione coronavirus nel nostro Paese.l'indicazione è quella di aspettare sempredalla seconda dose per il richiamo, ma "accorciare l'intervallo" potrebbe essere possibile. Lo ha spiegato il direttore della Prevenzione del ministero della salutein conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio settimanale della Cabina di Regia. "Quelli che ad oggi non hanno raggiunto sei mesi dal completamento delprimario sono soprattutto persone giovani. Accorciare questo intervallo non avrebbe effetti negativi e potrebbe dare qualche possibilità in più di a, è quindi unha spiegato Rezza.l'occupazione delle. Quindi è necessaria una maggiore copertura vaccinale e la terza dose soprattutto per i soggetti anziani o con patologie ma è anche necessario mantenere comportamenti prudenti come l'uso della mascherine, igiene delle mani e distanziamento". Lo ha affermato il Presidente dell'Istituto superiore di sanità,, in conferenza stampa.contro Covid-19, che rappresentano ormai meno del 10% della popolazione vaccinabile, "non è risolutivo. E qui è dura perché per ottenere dei buoni risultati lo sappiamo cosa si dovrebbe fare:Tutto il resto è una mediazione", lo ha affermato il virologoall'Adnkronos Salute.