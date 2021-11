Forum WWP con The European House-Ambrosetti: la responsabilità sociale della comunicazione per il rilancio del Paese

(Teleborsa) - Si è svolta oggi presso Le Officine del Volo a Milano la decima edizione del, tappa conclusiva del percorso biennale dell’e naturale prosecuzione dell’edizione 2020, che si era focalizzata sulle strategie per rilanciare l’immagine dell’Italia dopo la pandemia.L’evento si è confermato assoluto punto di riferimento per le imprese, le istituzioni e tutti gli operatori del mondo dei servizi di, con oltre 250 brand che hanno presenziato all’appuntamento. La scelta del tema al centro del Forum WPP 2021 – la responsabilità sociale della comunicazione per il rilancio del Paese – tiene conto delle sfide poste dal momento storico in corso ed è stato discusso da esperti di comunicazione del mondo WPP e imprenditoriale con la moderazione di Rosalba Reggio, responsabile della web tv de Il Sole 24 Ore, e un intervento del Ministro del Turismo,L’incontro ha messo al centro lacome asset strategico per le imprese e per l’, che si contraddistingue per essere un settore ad alto valore aggiunto, ad alta presenza di giovani talenti, capace di stimolare la creatività e favorire l’. Specialmente alla luce delle conseguenze della pandemia e di una crescente concorrenza internazionale nell’attrazione di capitale, umano e finanziario, che porta i Paesi a confrontarsi su molteplici elementi, la gestione strategica e di comunicazione dell’immagine è un elemento fondamentale per favorire lo sviluppo sociale ed economico del Paese. Ilpuò e deve essere protagonista della ripresa economica attraverso strategie di comunicazione che sappiano raccontare le enormi potenzialità del made in Italy con le competenze e le creatività italiane, sinonimi riconosciuti di eccellenza in ogni settore.Tra i saluti introduttivi da parte di, Italy Chairman di WPP, e l’intervento di chiusura di, Italy Country Manager di WPP, il Ministro Massimo Garavaglia si è focalizzato sull’opportunità di comunicare l’Italia attraverso le eccellenze del turismo, mentre, Managing Partner & CEO di The European House – Ambrosetti, ha aperto i lavori con un’analisi su come rilanciare il Paese grazie alla comunicazione. The European House - Ambrosetti ha, inoltre, presentato il pamphlet “Why Italy is definitely alive & kicking” che, anche quest’anno, celebra dieci aziende operanti in Italia che si sono distinte per buoni risultati economici, capacità d’innovazione, comunicazione attenta e partecipata, attenzione ai territori in cui operano, investimenti e progetti ad alto impatto sociale: BASF, Davines Group, E-novia, Insilicotrials, Parmacotto, Prysmian Group, Gruppo Sanpellegrino, Save The Duck, Technoprobe, Gruppo Teddy.Le diverse sessioni e tavole rotonde si sono focalizzate su temi chiave come ledi un’Italia che riparte dai giovani, in cui sono intervenuti imprenditrici e imprenditori di successo per evidenziare come l’innata spinta innovativa e le energie dei più giovani e delle start-up costituiscano uncruciale per il rilancio del Paese; la responsabilità sociale delle imprese come fattore di coesione per il Sistema-Paese, che ha visto la partecipazione dei vertici di alcune delle realtà aziendali più importanti del panorama mondiale; la creatività come asset strategico per lae il ruolo educativo della comunicazione e dei social network, sessioni che hanno avuto come protagonisti alcuni dei principali esperti del mondo della comunicazione, del mondo accademico e dell’informazione.Nel corso della mattinata sono intervenuti anche due protagonisti della straordinaria annata dello sport italiano:, ciclista e medaglia d’oro ai campionati mondiali di ciclismo su pista 2021, e, medaglia d'oro nei 100 metri a Tokyo 2020 e nuova primatista mondiale sulla distanza. I due campioni sono stati testimoni concreti dell’importante contributo dei successi sportivi all’immagine internazionale dell’Italia.