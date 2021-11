FS Italiane-Coldiretti, partnership su filiera agroalimentare e salvaguardia suolo

(Teleborsa) -hanno stretto un accordo per realizzarecome il trasporto e valorizzazione prodotti agroalimentari, la realizzazione di impianti di energie green in aree FS anziché in terreni agricoli e l'implementazione di farmers market nelle stazioni dismesse. L'intesa è stata sottoscritta dal presidente della Coldiretti,, e da, amministratore delegato del Gruppo FS Italiane, nell'ambito del Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione.Tra le ipotesi allo studio c'è quella di ospitare negli edifici dismessi o nelle piccole e medie stazioni farmers market ma anche fiere ed eventi e quella di verificare anche con altri partner, della possibilità diper la produzione di energia green e fotovoltaica, evitando così di sottrarre risorse utili al settore agricolo nazionale. Un'ulteriore tema è la definizione di programmi innovativi sull'utilizzo di, come le aree prossime ai binari. L'intesa prevede inoltre lo studio di possibili, di soluzioni infrastrutturali al servizio della logistica agroalimentare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e possibili accordi di fornitura di prodotti agroalimentari per le aziende."L'accordo di oggi è un esempio della collaborazione che il Gruppo Fs Italiane sta implementando con vari stakeholder che sono protagonisti, insieme a noi, nel percorso verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile del Gruppo per il nostro Paese - ha affermato Luigi Ferraris - Rafforzare le attività per la filiera agroalimentare e condividere con Coldiretti unadimostra come si possa andare verso un nuovo modello economico più responsabile ed inclusivo".in un momento di grandi tensioni provocate dalla pandemia", ha affermato Ettore Prandini nel sottolineare la necessità di conciliare la produzione energetica rinnovabile con il rispetto del territorio, del paesaggio e del fabbisogno alimentare della popolazione. "L'agricoltura italiana è la più green d’Europa e ha la responsabilità di cogliere tutte le opportunità che vengono dall'innovazione Made in Italy per ridurre al minimo l'impatto ambientale", ha aggiunto.