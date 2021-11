Il comparto tecnologico a Milano in territorio positivo (+0,82%), si concentrano gli acquisti su Fullsix

indice delle società High Tech italiane

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

listino principale

Stmicroelectronics

mid-cap

Sesa

Esprinet

Fullsix

Piteco

(Teleborsa) - Scambi in positivo per l'che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 177.517,8 in crescita dello 0,82%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela a 1.046, dopo aver avviato la seduta a 1.040.Nel, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,85%.Tra leitaliane, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,91%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,60%.Tra ledi Piazza Affari, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,00%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,87%.