Istat, produzione costruzioni su record ultimi cinque mesi

(Teleborsa) - A settembre 2021 il livello dell’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni segna un, registrando ile portandosi, in termini trimestrali, al massimo degli ultimi nove anni. Lo rileva l'Istat sottolineando che anche nel complesso del terzo trimestre si evidenzia un incremento congiunturale, sebbene molto più modesto di quelli osservati nei due trimestri precedenti. Su base annua, a settembre la produzione nelle costruzioni torna a crescere in maniera considerevole dopo l’incremento contenuto di agosto.L'Istituto di statistica stima che a settembre l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni aumenti dello 0,5% rispetto ad agosto. Nella, la produzione nelle costruzioni registra una crescita dello 0,3% rispetto al trimestre precedente.Su base tendenziale sia l’indice grezzo della produzione nelle costruzioni, sia l’indice corretto per gli effetti di calendario aumentano del 10,5% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 22 come a settembre 2020)., sia l’indice grezzo sia l’indice corretto per gli effetti di calendario segnano un incremento del 27,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.