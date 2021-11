MiSE, dieci milioni per le società benefit

(Teleborsa) - Il Ministroha firmato il decreto attuativo che promuove la costituzione o la trasformazione in società benefit di imprese presenti sul territorio nazionale. Lo comunica il MiSE specificando che si tratta di attività imprenditoriali che, oltre a perseguire finalità economiche, operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali, sociali, enti, associazioni e altri portatori di interesse.Per la misura il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione complessivamenteper il credito d’imposta mentre 3 milioni sono finalizzati ad attività di promozione."Come dimostra la tradizione dell’imprenditoria italiana, la competitività e la realizzazione di prodotti di qualità nasce da un processo che porta a riscoprire e valorizzare la propria identità legata al territorio ”, dichiara il ministro Giorgetti che aggiunge: “le società benefit rappresentano quelche dobbiamo promuovere e sostenere proprio perché integra la ricerca del profitto con una strategia attenta agli aspetti sociali, come il bene comune, l’ambiente e la comunità locale".In particolare, previsto unsotto forma di credito d'imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza. L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non potrà superareIl provvedimento, firmato anche dal Ministro dell’economia e delle finanze, è stato inviato alla