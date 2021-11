Planetel, accordo vincolante per acquisto Direte

Planetel

(Teleborsa) -, capofila di un gruppo che opera nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale, ha sottoscritto un accordo vincolante con la società cooperativa Direte e con i suoi soci Stefano Costantini e Cristiano Belli (Fondatori), finalizzato all’acquisizione da Direte del 100% del capitale sociale di una società di nuova costituzione che assumerà la denominazione Direte. Sarà attiva in Lombardia e Veneto e, in particolare, nell’area del Lago di Garda, nella fornitura di connettività a ultra banda larga, telefonia fissa, connettività radio FWA , servizi WI-FI, servizi di sicurezza informatica e vari servizi digitali ad oltre 9.000 clienti.DiRete SC, secondo quanto previsto nell’accordo, provvederà tra la data odierna e la Data del Closing alla costituzione di Direte S.r.l. ed al conseguente conferimento della sua intera attività nella neocostituita società.Con il perfezionamento dell’Acquisizione di Direte,rafforzando la penetrazione di Planetel sul territorio ed ottimizzando così la struttura di rete. A seguito dell’operazione i clienti di Planetel passeranno dagli attuali 26.000 a 35.000 circa., da pagarsi per il 75% alla Data del Closing e per la residua parte a seguito della sottoscrizione da parte dei Fondatori di unad essi riservato in Planetel, che dovrà essere deliberato dall’assemblea dei soci di Planetel da convocarsi e tenersi entro 90 giorni lavorativi successivi alla Data del Closing.L’aumento di capitale avrà un controvalore complessivo massimo pari ad 0,875 milioni di euro e sarà previsto un prezzo unitario di sottoscrizione per Azione pari alla media ponderata del valore di mercato delle azioni di Planetel nei 3 (tre) mesi antecedenti la data di emissione delle azioni destinate ai Fondatori (la “Data di Emissione”) aumentata del 15%. L’Acquisizione verrà finanziata in parte con mezzi propri di Planetel e in parte con ricorso a strumenti di debito in fase di studio e negoziazione.Si prevede che il closing dell’Operazione possa essere perfezionato – previo avveramento ovvero rinuncia da parte dell’Emittente delle condizioni sospensive – entro la fine del mese di dicembre 2021.