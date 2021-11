Si muove in territorio negativo il settore utility italiano (-1,11%), giornata in discesa per Acea

comparto utility in Italia

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha chiuso a 38.795,2, in diminuzione di 430,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina gli scambi in tono negativo a 382, dopo aver avviato la seduta a 382.Tra i titoli del, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,32% sui valori precedenti.Discesa moderata per, che chiude la giornata del 19 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,96% rispetto alla seduta precedente.Tra le medie imprese quotate sul, giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,01% sui valori precedenti.Composto ribasso per, in flessione dell'1,36% sui valori precedenti.Frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,71%.Tra ledi Piazza Affari, chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,10%.