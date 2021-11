Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 35.871 punti, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,34%, portandosi a 4.705 punti.Sale il(+1,07%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,62%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,49%) e(+1,02%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,54%),(-0,53%) e(-0,48%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,85%),(+2,81%),(+0,86%) e(+0,63%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,51%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,88%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,71%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,63%.(+8,25%),(+4,14%),(+3,79%) e(+2,85%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,51%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,76 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,68%.Sensibili perdite per, in calo del 4,61%.