Borse europee caute. A Milano vola TIM

(Teleborsa) -, in una settimana ricca appuntamenti economici e con gli investitori preoccupati per la risalita dei contagi legati al Covid-19 nel Vecchio Continente mentre alcuni Paesi decidono di procedere a nuovi blocchi. La cautela si palesa anche sulla piazza di, che si posiziona sulla linea di parità e sconta loper nove big del listino.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,128, in attesa dei verbali Fed che arriveranno mercoledì, oltre a vari dati macroeconomici in arrivo da entrambe le sponde dell'oceano. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.845,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,50%.Aumenta di poco lo, che si porta a +120 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,82%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,03%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,34%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,23%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 27.298 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 29.887 punti.Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 22,45% dopo l' offerta del fondo KKR per il gruppo di telecomunicazioni. Sulla sua scia vola, partecipata da TIM attraverso una holding, che vanta un incisivo incremento del 4,11%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,59%.Buona performance per, che cresce dell'1,39%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,53%.Calo deciso per, che segna un -1,13%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,97%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,72%.Tra i(+2,50%),(+2,16%),(+2,02%) e(+1,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,08%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,59%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,29%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,16%.