Cofle, accordo con INEOS Automotive

Cofle

(Teleborsa) -, azienda attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive, ha concluso un accordo con INEOS Automotive, società sussidiaria di INEOS Group,, sviluppati e customizzati dal centro ingegneristico di CofleL’accordo prevede che, a seguito degli ottimi risultati ottenuti nella prima fase di test, a partire da febbraio 2022 inizierà la seconda e ultima fase di test su circa 700 veicoli propeudeutica all’avvio della produzione nei mesi seguenti per un controvalore complessivo della commessa nel biennio 2022/2023 pari a massimi 3 milioni di euro.Nato dalla visione del Presidente di INEOS Group, Jim Ratcliffe, il Grenadier è unpratico e concreto costruito per essere cittadino del mondo. Progettato da zero sulla base di una nuova piattaforma, il Grenadier è stato concepito con un chiaro obiettivo: soddisfare le esigenze dei suoi futuri proprietari offrendo un veicolo da lavoro robusto, efficace e confortevole per affrontare ogni terreno.L’inizio delle vendite del 4X4 Grenadier è previsto per l’estate 2022., nato da una profonda collaborazione tecnica con il cliente, anche perché conferma quanto Cofle possa proporsi con successo come partner tecnologico a livello mondiale - ha così commentato. Il nostri reparti di Ricerca e Sviluppo, che annoverano i migliori ingegneri della categoria, hanno lavorato alacremente a questo progetto e, ancora una volta, gli investimenti effettuati negli anni in R&D, ricordo che solo nel corso del 2020 il Gruppo ha allocato 1,1 milioni di Euro, si è rivelata una strategia vincente per essere competitivi sul mercato. Continueremo in questa direzione,con l’obiettivo di produrre nuovi prodotti altamente specialistici e innovativi in grado di seguire i trend di mercato, soprattutto in nicchie caratterizzate da tale richiesta di innovazione dei prodotti, e di anticipare i nostri competitor fornendo un adeguato livello di servizio alle aziende clienti".