Coronavirus in Italia, tasso positività sale ancora. 70 vittime

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultimea fronte di poco più di mila tamponi effettuati, tra antigenici e molecolari con il tasso di positività che sale al. Sonole vittime.Questi i numeri del bollettino di oggi, lunedì 22 novembre, diffuso come ogni giorno dal ministero della Salute per aggiornare la situazione coronavirus nel nostro Paese.E' già estremamentesulla base delle "cifre", che "più ci si vaccina" contro la Covid-19, "meno ricoverati e meno morti ci sono. Le cifre sono molto chiare". Lo ribadisce il portavoce della Commissione Europea per la Salute, durante il briefing con la stampa in modalità ibrida, trasmesso da Bruxelles. La durata dell'efficacia dei vaccini, prosegue il portavoce, "è grande, ma per alcune categorie vediamo che si riduce un po' con il tempo". Per questo, continua de Keersmaecker, le autorità come Ecdc ed Ema "hanno lanciato opinioni su booster e terze dosi."Qualora ci dovesse essere un passaggio in arancione di qualche Regione, siccome questa misura prevederebbe in automatico tutta una serie di restrizioni come la chiusura dei ristoranti alla sera oltre che cinema e teatri, in questo caso dobbiamo mettere in atto un sistema che dia la possibilità a chi si è vaccinato di poter continuare a usufruire di queste libertà". Cosìsottosegretario alla Salute, ospite di 'Parliamone'. "Ma non dobbiamo neanche diffondere un allarme e il panico: i dati complessivi delle terapie intensive sono sotto controllo", ha aggiunto.Innon potranno più accedere all'interno di ristoranti, cinema, teatri, musei, palestre ed edifici pubblici. Vietato anche l'accesso a stadi, mostre e congressi se non si è vaccinati o guariti dalla malattia, con l'eccezione dei minori di età compresa tra 4 e 17 anni. A partire da oggi, il tampone negativo sarà accettato solo per accedere a chiese, centri educativi, luoghi di lavoro, parrucchieri, negozi non essenziali, ristoranti o mense all'apertoIntanto,richiama su segnali sempre più gravi e importanti che indicano ormai che siamo nel pieno della "quarta ondata" della pandemia. Si terrà oggi pomeriggio l'incontro tra le Regioni e il Governo sulle nuove misure per fronteggiare il dilagare del virus mentre avanza l'ipotesi di un "Super green pass" per i vaccinati, di pari passo a restrizioni per i non vaccinati per i quali il tampone potrebbe non bastare. Niente ancora è deciso ma la stretta è sul tavolo e le prossime ore saranno decisive.