Fisco, atteso nuovo incontro su riforma Irpef-Irap

(Teleborsa) - Laha messo sul piatto circ(Irpef ed Irap), risorse certamente limitate, ma sufficienti a dare un segnale nella direzione di una riduzione della pressione fiscale. Ma che valore hanno i diversi interventi fiscali? E quale categoria privilegiare? Domande cruciali perdi un primo accenno di riforma del fisco, anche in vista della ripresa del confronto con le parti sociali. L'ipotesi più accreditata è unDa una prima analisi effettuata dal Ministro dell'Economia Daniele Franco e già illustrata ai partiti della maggioranza, unche si applica alla classe di reddito 28-55mila euro costerebbe circaa punto, mentre unche si applica alla classe 15-28mila euro costerebbe almenoi.Ancheulle società di persone e ditte individuali costerebbe circai, ma si potrebbe anche ragionare sull'abolizione dell’imposta regionale per le imprese al di sotto di un certo valore della produzione.Non è esclusa poi, sul fronte Irpef, unache vada ad aggiungersi o intersecarsi con la riduzione delle aliquote. Un intervento dovuto perché, considerando le aliquote, le detrazioni i bonus e così via, l'imposta effettiva oggi si allontana di molto dall'effetto voluto e penalizza soprattutto i rediti medi o medio-bassi, che soggiacciono ad un'aliquota effettiva che si aggira sul 45% nella classe 28-35mila euro ed arriva al 61% nella classe 35-40mila euro.è complessa, ne va della popolarità della riforma, ma l'ipotesi più accreditata sembra indicare che il Governo procederà con unper ottenere il massimo risultato e non scontentare nessuno.E proprio a questo servono i calcoli effettuati dal MEF, perentro pochi giorni, mentre si terrà oggi,con gli esperti della maggioranza per definire il quadro dell'intervento fiscale.L'ipotesi più accreditatai, anche perché un intervento sui redditi costerebbe meno nel 2022 rispetto all'anno successivo, ma getterebbe le basi per un intervento più deciso sul cuneo fiscale, chea carico del datore di lavoro, che ha un costo che si aggira sugli 1,7 miliardi.