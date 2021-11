Frecciarossa diventa Title Sponsor di Coppa Italia e Supercoppa

(Teleborsa) -e si associa a quello di una eccellenza italiana, emblema non solo di italianità, ma anche dell'alta velocità e dell'inmovazione tecnologica nel mondo della mobilità.La ridenominazione, frutto dellasiglata(Gruppo FS Italiane), sarà effettiva a partire dai sedicesimi di finale, che si disputeranno nel prossimo mese di dicembre, e coinvolgerà anche la Supercoppa Italiana, che diventeràFrecciarossa, oltre a esseredella Coppa Italia e della Supercoppa Italiana per la stagione 2021/2022, sarà anchee dellaper i prossimi due anni.L'accordo vuole testimoniare anche, offrendo ai viaggiatori e a tutti gli appassionati di sport un ampio programma di vantaggi e promozioni. Verranno inoltre sviluppate diverse iche coinvolgeranno i tanti tifosi e appassionati che seguiranno le competizioni."Siamo molto felici di dare il 'benvenuto a bordo', tra i partner ufficiali di Lega Serie A, a Trenitalia, la grande azienda italiana della mobilità capace di far viaggiare, in sicurezza e in maniera puntuale ed efficace, milioni di italiani", ha dichiarato l’Amministratore Delegato della Lega Serie A"Siamo particolarmente soddisfatti di questa partnership perché ci avviciniamo a tante persone appassionate di calcio per raccontare l’impegno di Trenitalia e Frecciarossa per un’autentica mobilità sostenibile e integrata", ha commentato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, aggiungendo che "l’accordo con Lega Serie A assume anche una fondamentale importanza in un momento di ripartenza del Paese dove il treno, mezzo green per eccellenza, è al centro di un nuovo modello di trasporto condiviso e collettivo".