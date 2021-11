Future USA positivi in attesa dell'Opening Bell

Rivian

(Teleborsa) - Dopo una chiusura di ottava contrastata (in cui Dow Jones e S&P500 hanno chiuso in rosso), i future USA indicano che. Il settore automotive sarà sotto l'attenzione degli investitori, in quantohanno annunciato di aver annullato il loro piano per sviluppare congiuntamente un veicolo elettrico. La settimana sarà caratterizzata dallanegli USA giovedì e dalla chiusura anticipata venerdì dei mercati statunitensi per il Black Friday. Mercoledì saranno invece diffusi i verbali dell'ultima riunione della FED.Il contratto sulguadagna lo 0,08% a 35.629 punti, mentre quello sullomostra un rialzo dello 0,17% a 4.706 punti. Il derivato sulsegna un +0,37% a 16.633 punti.Sul, prima dell'Opening Bell la Chicago Federal Reserve Bank diffonde l'indice CFNAI. Dopo l'apertura della Borsa, l'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR) pubblica il numero annualizzato di edifici residenziali venduti durante il mese precedente.Tra ici sono(il CEO potrebbe rassegnare le dimissioni dopo scandali interni),(è arrivato il via libera per la dose booster per tutti gli adulti statunitensi),(secondo indiscrezioni di stampa, potrebbe fondersi con), Ericsson (ha annunciato l'intenzione di acquistare) e(ha lanciato il primo razzo in orbita nel weekend).