IEG, prevista attivazione di tre nuovi impianti impianti fotovoltaici per Fiere e Palacongressi

(Teleborsa) -, in partnership con, ha previsto l', nonché sul. Dal 2022 Ieg – fa sapere il Gruppo in una nota – disporrà di impianti fotovoltaici per unae raggiungerà unapari a quella necessaria a rendere autosufficiente tutte le proprie sedi in Italia. Una dotazione impiantisticae che rLa base di partenza è la presenza di pannelli solari su tutte le coperture disponibili, strategia perseguita fin dall'inaugurazione del quartiere fieristico riminese, avvenuta nel 2001. A, nel 2012, ai pannelli fotovoltaici sulle coperture delle aree parcheggio e sulla hall sud, fu aggiunta quella sui 100mila mq dei tetti a volta dei padiglioni: un intervento effettuato senza alterarne il profilo architettonico e utilizzando il Thin Film che rese la struttura primo quartiere fieristico autosufficiente in Italia per fabbisogno energetico. Gli impianti, grazie ad una potenza installata di 5.500 kWp, stanno producendo circa 7 milioni kWh l'anno di energia elettrica da fonte rinnovabile (l'equivalente del consumo medio annuo di 2.184 famiglie), evitando emissioni di CO2 per 3,3 milioni di tonnellate annue.Oggi lasi arricchisce di altri tre impianti che utilizzeranno le coperture dei padiglioni di collegamento del quartiere espositivo di Rimini, realizzate negli ultimi anni, oltre a quelle del Palacongressi riminese e della fiera di Vicenza. Il primo nuovo impianto prevede una potenza di 500 Kwp, evita emissioni per 298mila tonnellate annue di CO2 e produce energia da fonte rinnovabile equivalente al fabbisogno di 198 famiglie. Il secondo sarà realizzato sulla copertura del Palacongressi di Rimini, avrà una potenza di 325 Kwp ed eviterà emissioni di CO2 per 195mila tonnellate l'anno, producendo energia da fonte rinnovabile equivalente al fabbisogno di 130 famiglie. Il terzo, quello che riguarda la fiera di Vicenza, avrà potenza da 1.200 Kwp, eviterà ogni anno 700.000 tonnellate di CO2, producendo energia da fonte rinnovabile equivalente al fabbisogno di 470 famiglie.