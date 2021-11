Imprese culturali milanesi, Intesa Sanpaolo: "Con pandemia persi 33,8 milioni di euro in 6 mesi"

(Teleborsa) - Unama anche una forte capacita` di reazione. Questo l'secondo quanto emerge dall, in collaborazione con il. Le principali evidenze sono state presentate oggi dae daLa collaborazione – spiega Intesa Sanpaolo in una nota – ha visto l'mettere a disposizione di Intesa Sanpaolo i dati relativi alle domande degli operatori culturali milanesi airiguardanti l'Case della Cultura, per interventi a sostegno delle spese relative al mantenimento strutturale, e l'Cultura e lavoro, per il contributo alla copertura dei danni subiti in relazione allaPer quanto riguarda gliemerge come l'impatto sia diffuso per settore e attivita`: il 99% ha dovuto spostare o riprogrammare l’attivita` gia` definita. Il 63,5% dichiara di avere servizi accessori che si sono interrotti. Nel dettaglio le spese di mantenimento (a fronte di incassi nulli) per i soggetti che applicano per l'ambito 1 ammontano a 12,8 milioni di euro, mentre l'entita` dei danni subiti secondo le dichiarazioni dei soggetti dell'ambito 2 e` pari a 21 milioni di euro, circa la meta` attribuibile al comparto Servizi. "La perdita complessiva ammonta a 33,8 milioni di euro, una somma elevata – sottolinea Intesa Sanpaolo – se si considera che e` relativa a soli sei mesi (periodo 31 gennaio 31 luglio 2020)". Per entrambi gli Ambiti le; in termini dimensionali. In termini di specializzazione invece si osserva per l'Ambito 1 undove la presenza di musei/case museo, incide pesantemente sulle spese di mantenimento). Per quanto riguarda l'ambito 2, soffrono di piu` iche hanno subito la cancellazione di eventi/spettacoli gia` organizzati e sofferto la sospensione delle attivita` formative. Emerge pero` una: oltre la meta` dei soggetti si e` attivata per beneficiare dellee piu` dell'80% dei soggetti ha ampliato la propria offerta on-line per far fronte alle chiusure e alle misure di distanziamento imposte per contenere la diffusione del virus.Dalla mappatura degli operatori culturali emergono(Duomo con il 7,8% degli operatori e Sarpi con il 6,6%), ma e` da sottolineare la diffusione in quasi tutto il territorio comunale. I soggetti culturali presenti nel campione sono prevalentemente di piccolissime dimensioni:la meta` di questi meno di 50mila euro. Nonostante le piccole dimensioni, di cui circa il 20% di proprieta` del Comune. Complessivamentemolto diversi per settori di attivita` e specializzazione. Emerge infatti un'offerta culturale molto ricca e varia, che include sia produttori di eventi (il 35% del campione) che soggetti che si dedicano alla promozione e valorizzazione delle attivita` culturali (35% dei soggetti), come le scuole di formazione che gestiscono corsi e/o soggetti che organizzano visite ed eventi. Ci sono poi operatori (il 30% del campione) che offrono una varieta` di servizi diversi, dal supporto tecnico/professionale, ai centri culturali, con una particolare attenzione ai bisogni sociali delle comunita` locali. L'eterogeneita` si esprime anche in termini di ambiti culturali coinvolti: dal cinema al teatro, dalla musica alla danza, dalla letteratura alle arti visive. Circa il 35% dei soggetti lavora nell'ambito teatrale, ma e` interessante evidenziare anche la presenza di un nucleo di imprese (il 20%), altamente diversificato, attivo su piu` fronti e che riflette la ricchezza dell’offerta presente.