International Care Company avvia quotazione su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) -ha presentato lafunzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e dei warrant (Warrant International Care Company 2021-2024) su Euronext Growth Milan, il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. La società, che è attiva nell'offerta di servizi di assistenza alla persona (con un particolare focus nel campo dell'assistenza sanitaria digitale), ha anche. L'ammissione alle negoziazioni è prevista per il2021."Si tratta di un nuovo traguardo nel nostro percorso di crescita - ha commentato- La quotazione ci garantiràe ci permetterà di accelerare sui futuri piani di sviluppo della società in un settore dove l'attenzione dei consumatori circa gli strumenti per gestire la propria salute e sulle potenziali soluzioni preventive sta crescendo grazie anche ai canali digitali"."L'obiettivo strategico nei prossimi anni è proseguire nella propria strategia di sviluppo e di crescita nel settore della(Digital Health) e della, mantenendo il focus anche sui servizi di assistenza tradizionale che rappresentano il core business della società nell’interesse di tutti gli stakeholders coinvolti", ha aggiunto. Nel 2020, la società ha realizzato un, di cui il 69,3% in Italia, il 24,9% in Europa e il 5,8% nel resto del mondo.L'offerta comprende, assegnati gratuitamente, nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 1 azione ordinaria possedute, a favore di tutti coloro che alla data di inizio delle negoziazioni abbiano sottoscritto le azioni ordinarie nell'ambito del collocamento o acquistato le azioni ordinarie nell'ambito dell'opzione di over allotment. Gli attuali azionisti di International Care Company si impegneranno per 36 mesi a non vendere il 100% delle azioni possedute. L'indicativo è di 2,10 - 2,70 euro per azione ordinaria.Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, International Care Company èIntegrae SIM S.p.A. in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, dallo studio legale DWF LLP Italian Branch in qualità di Advisor Legale dell’Emittente, da RSM - Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.. in qualità di Società di Revisione, da RSM Italy S.p.A. in qualità di Financial Due Diligence Advisor, da RSM Italy S.p.A. in qualità di Tax Due Diligence Advisor e da Barabino & Partners come consulente della Società in materia di Investor & Media Relation.