Intesa eroga finanziamento S-Loan a Fox Technologies per crescita sostenibile

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha erogato un(Sustainability Loan) del valore di 1,2 milioni di euro alla societàdi la Spezia, una startup innovativa specializzata nello sviluppo di tecnologie di ultima generazione per la digitalizzazione del business alberghiero.Il finanziamento, che punta a sostenere gli investimenti programmati dalla società nella creazione di nuovi software, èe vincolati al(Environmental, Social, Governance) che l’azienda si è impegnata a realizzare: l’introduzione di unache bilanci gli impatti economici ed ambientali, favorendo l’acquisto di prodotti e servizi a basso impatto ambientale (energia green, carta riciclata e/o con marchio FSC, erogatori di acqua, ecc.) e lo sviluppo dia favore dei dipendenti (ad esempio la stipula di una polizza che protegge i dipendenti dagli infortuni durante lo svolgimento delle attività professionali ed extra professionali).Fox Technologies è la software factory del Gruppo Blastness, che offre servizi e consulenza alle strutture ricettive. Da oltre dieci anni è il primo provider di CRS (Central Reservation System) in Italia per hotel 5 stelle. Fox Technologies è impegnata nello sviluppo di piattaforme di business intelligence e artificial intelligence, per fornire soluzioni innovative al settore alberghiero."In Intesa Sanpaolo non abbiamo trovato solo una banca, ma un partner che ha voluto e saputo comprendere i nostri progetti e il nostro business, e un team che ci ha affiancato con professionalità e passione", ha dichiarato, Presidente e fondatore di Blastness, aggiungendo "i risultati delle nostre aziende, che erogano sistemi e servizi in ambito tecnologico e consulenziale, dipendono dalla competenza, dall’unione e dalla collaborazione delle persone di tutti i nostri reparti e divisioni. Le nostre risorse rappresentano indubbiamente il più grande patrimonio delle nostre aziende e il loro benessere è il motore che ci consente di raggiungere obiettivi sempre più importanti"."Il nostro sostegno a realtà virtuose come Fox Technologies, orientate verso la riduzione dell’impatto ambientale e il miglioramento in ambito sociale e di governance, è oggi ancora più robusto e convinto", ha sottolineato, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria Intesa Sanpaolo, ruicordando che "per gli S-Loans Intesa Sanpaolo ha attivato già nel 2020 un plafond da 2 miliardi di euro, che si affianca al plafond di 6 miliardi destinato a investimenti in circular economy".Per Intesa Sanpaolo – banca inclusa in tutti i principali indici di sostenibilità al mondo - è fondamentale promuovere lo sviluppo di un’economia sostenibile, sostenendo in particolare le imprese nel processo di transizione verso un modello di business circolare. Per le PMI la Banca ha messo a punto S-Loan (Sustainability Loan) e di recente ha avviato nuove soluzioni di finanziamento dedicate alla crescita sostenibile, uniche nel panorama bancario italiano: “S-Loan Climate Change”, per sostenere progetti di investimento green, e “S-Loan Turismo”, che mira a incentivare gli investimenti volti alla riqualificazione energetica delle strutture alberghiere. Da qui al 2026, Intesa Sanpaolo ha in programma erogazioni a medio lungo termine per oltre 410 miliardi di euro, di cui 120 destinati alle PMI, con i quali contribuire attivamente alla ripresa economica del Paese in stretta correlazione con gli obiettivi del PNRR approvato dalla Commissione Europea.