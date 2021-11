Mercati deboli. Milano schiva le vendite

TIM

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. La protagonista assoluta di giornata è, che ha chiuso in rialzo del +30,25% dopo la manifestazione d'interesse "non vincolante e indicativa" per un'offerta pubblica di acquisto da parte del fondo statunitense KKR. Giornata da protagonista anche per, che sale in quanto controllata da una holding che ha TIM come principale azionista.Nella giornata odiernaha, la nuova società dei business Gas&Power Retail & Renewables che sarà quotata nel 2022 . Sui titoli peggiori del FTSE MIB pesa lo stacco cedole: oggiper Banca Generali, Banca Mediolanum, FinecoBank, IntesaSanpaolo, Mediobanca, Poste Italiane, Recordati, Tenaris e Terna. Fuori dal paniere principale è toccato a Banca Profilo e Danieli.Sul mercato USA, andamento moderatamente positivo per l'. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,126. Giornata da dimenticare per l', che scambia a 1.815,4 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,65%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,55%.Lieve peggioramento dello, che sale a +121 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,88%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,44%, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Piazza Affari archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17% sul; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 29.960 punti.Sulla parità il(-0,08%); leggermente negativo il(-0,27%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,93 miliardi di euro, in calo del 22,50%, rispetto ai 3,77 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,15 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 3,08 miliardi.di Milano, troviamo(+30,25%),(+4,61%),(+2,95%) e(+2,75%).Le più forti vendite, invece, (tra chi non è stato interessato dai dividendi) si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,09%.Affonda, con un ribasso del 2,78%.scende dell'1,68%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,88%.di Milano,(+4,62%),(+2,78%),(+2,50%) e(+1,43%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,53%.Crolla, con una flessione del 2,49%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,21%.Calo deciso per, che segna un -1,59%.