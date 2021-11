Milano, Metro 5: nuovo treno racconta le notti magiche della Nazionale

(Teleborsa) - L'estate appena trascorsa sarà ricordata per iche moltihanno portato a casa, incarnando a pieno lo spirito di. In particolare, laguidata dacon la vittoria agli Europei ci ha ricordato che laanche e soprattutto in concomitanza con uno dei peggiori periodi della nostra storia. Una prova diun segno - anche metaforico - diToccherà alche sarà inaugurato domenica 21 novembre - regalare ai viaggiatori della linea Lilla una serie di immagini del successo della Nazionale italiana di calcio all’ultimo Europeo per far rivivere quelleUn’esperienza di viaggio unica e visivamente emozionante, organizzata in collaborazione con la. Un allestimento fotografico a 360 gradi che intratterrà i passeggeri, rendendo il loro viaggio più gradevole e, soprattutto per gli amanti dello sport e i tifosi della Nazionale, estremamente coinvolgente.Anche quest’iniziativa - si legge nella nota - "rientra nel più ampio progetto di comunicazione intrapreso da Metro 5 nel 2019, con i primi due treni immersivi dedicati agli sport invernali e alle stagioni. Il progetto è proseguito con diverse iniziative anche nelle stazioni della linea metropolitana Lilla, come la campagna di sensibilizzazionefocalizzata sull’emergenza sanitaria e la prevenzione, e non ultimo l’esposizione in varie stazioni di riproduzioni fotografiche di opere di artisti emergenti per avvicinare i